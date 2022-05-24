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    Стеснительная альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка отметила день рождения овощным фуршетом

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    Ленинградский зоопарк

    Воспитаннице Ленинградского зоопарка альпаке Шарлотке исполнился годик! В честь праздника она с мамой Сушкой и сестрой Гренкой угостилась овощными лакомствами: морковкой, картошкой, капустой и свеклой.

    Видео с радостной именинницей поделилась 24 мая пресс-служба зверинца. В зоопарке отметили, что Шарлотка очень стеснительная: не притронулась к еде, пока наблюдатели не ушли.

    «Для таких милых и совершенно безобидных копытных осторожность — необходимый для выживания механизм. И всё же среди наших альпак малышка Шарлотка — самая смелая и бойкая. Расти большой и здоровенькой, Шарли! Продолжай радовать нас своими красивыми глазками и смешной мордочкой!» — пожелали альпаке представители зоопарка.

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