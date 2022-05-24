Дюков: «Зенит» соответствует финансовому фейр-плей

У петербургского футбольного клуба «Зенит» нет проблем с финансовым фейр-плей (правило, согласно которому клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают). Об этом пишет ТАСС 24 мая со ссылкой на заявление президента РФС Александра Дюкова.



«Сколько может потратить «Зенит» и «Манчестер Сити», определяет УЕФА. Если клубы не соответствуют финансовому фейр-плей, если доходы нерыночные и нерелевантные, клубы наказываются. Были случаи, когда российские клубы были наказаны. Если мы говорим о «Зените», то он проходит проверку на соответствие критериям финансового фейр-плей каждый год и этим критериям соответствует», — подчеркнул Дюков.

