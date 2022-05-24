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    Дюков: «Зенит» соответствует финансовому фейр-плей

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    У петербургского футбольного клуба «Зенит» нет проблем с финансовым фейр-плей (правило, согласно которому клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают). Об этом пишет ТАСС 24 мая со ссылкой на заявление президента РФС Александра Дюкова.

    «Сколько может потратить «Зенит» и «Манчестер Сити», определяет УЕФА. Если клубы не соответствуют финансовому фейр-плей, если доходы нерыночные и нерелевантные, клубы наказываются. Были случаи, когда российские клубы были наказаны. Если мы говорим о «Зените», то он проходит проверку на соответствие критериям финансового фейр-плей каждый год и этим критериям соответствует», — подчеркнул Дюков.

    По словам президента РФС, в «Зените» немало игроков, которые были куплены за небольшие по меркам российского футбола деньги, но смогли заиграть на высоком уровне. В то же время, другие клубы порой тратили огромные суммы на футболистов, которые в итоге не проявили себя должным образом.

    Финансовый фейр-плей Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел в 2010 году, но действовать он начал с 2011-го. Согласно основным принципам финансового фейр-плей, клубы для выступления в еврокубках не должны иметь просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, социальными и налоговыми службами, а также тратить не больше, чем они зарабатывают.

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