Завод «Звезда-Редуктор» в Петербурге продали за 1,23 млрд рублей

Принадлежавшие государству 93,65% акций завода по производству судовых редукторных передач «Звезда-Редуктор» проданы на торгах за 1,23 млрд рублей. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе выступившего организатором аукциона Российского аукционного дома.
Предприятие производит корпуса подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Его имущественный комплекс располагается на улице Бабушкина, 123 и в Невском районе Петербурга.
«Продукция предприятия востребована и задействована в судостроении, энергетическом и транспортном машиностроении», — отмечает руководитель Департамента по приватизации РАД Григорий Начинкин, слова которого приводятся в релизе.
Победителем торгов стало ООО «СПТ-Логистик». По данным СПАРК, 100% компании находится в собственности предпринимателя Михаила Липяцкого, а до этого на 49% принадлежала входящему в холдинг «Синара-Транспортные Машины» ООО «СинараПромТранс.
Как следует из СПАРК, АО «Звезда-Редуктор» на оставшиеся 7% принадлежит ПАО «Звезда», которое ранее перешло под контроль екатеринбургского холдинга «Синара».