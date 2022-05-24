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    Завод «Звезда-Редуктор» в Петербурге продали за 1,23 млрд рублей

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    4 комментария

    Принадлежавшие государству 93,65% акций завода по производству судовых редукторных передач «Звезда-Редуктор» проданы на торгах за 1,23 млрд рублей. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе выступившего организатором аукциона Российского аукционного дома.

    Предприятие производит корпуса подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Его имущественный комплекс располагается на улице Бабушкина, 123 и в Невском районе Петербурга.

    «Продукция предприятия востребована и задействована в судостроении, энергетическом и транспортном машиностроении», — отмечает руководитель Департамента по приватизации РАД Григорий Начинкин, слова которого приводятся в релизе.

    Победителем торгов стало ООО «СПТ-Логистик». По данным СПАРК, 100% компании находится в собственности предпринимателя Михаила Липяцкого, а до этого на 49% принадлежала входящему в холдинг «Синара-Транспортные Машины» ООО «СинараПромТранс.

    Как следует из СПАРК, АО «Звезда-Редуктор» на оставшиеся 7% принадлежит ПАО «Звезда», которое ранее перешло под контроль екатеринбургского холдинга «Синара».

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    Комментарии (4)

    Avs7153
    Звезда редуктору...
    274568952
    ждем человейники?
    правильно, зачем заводы.
    Дежурный по объединению
    Сколько за квадрат на этапе котлована, интересно, запрашивать будут?
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