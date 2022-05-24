Завод «Звезда-Редуктор» в Петербурге продали за 1,23 млрд рублей

Принадлежавшие государству 93,65% акций завода по производству судовых редукторных передач «Звезда-Редуктор» проданы на торгах за 1,23 млрд рублей. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе выступившего организатором аукциона Российского аукционного дома.



Предприятие производит корпуса подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Его имущественный комплекс располагается на улице Бабушкина, 123 и в Невском районе Петербурга.

