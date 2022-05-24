Турчак рассказал, что жизни «как прежде» больше не будет

Проснуться ото сна и вернуться к прежней жизни уже не получится — гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 24 мая.



«Парадигма «давайте чуть-чуть подождем, и все станет как прежде» — на этот вопрос следует ответить однозначно: как прежде уже не будет. Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, — об этом можно забыть», — заявил Турчак.