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    Турчак рассказал, что жизни «как прежде» больше не будет

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    8 комментариев

    Проснуться ото сна и вернуться к прежней жизни уже не получится — гибридная война, развязанная против России, не закончится ни завтра, ни послезавтра. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 24 мая.

    «Парадигма «давайте чуть-чуть подождем, и все станет как прежде» — на этот вопрос следует ответить однозначно: как прежде уже не будет. Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно будет, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, — об этом можно забыть», — заявил Турчак.

    Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией и желанием Запада «уничтожить Россию» стране необходимо наладить эффективную и быструю работу власти. Вне зависимости от уровня: от высших чиновников до тех, что работают в органах местного самоуправления.

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    Комментарии (8)

    AndrewBarsik
    Если бы он и ему подобные не путались бы под ногами, то всё и так было бы хорошо.
    Ushat Pomoev
    "Как в страшном детском сне..."
    Браво, сенатор!
    Соловей-Помётчик
    Депутаты, если бы Правительство и его лидер терпеливо бы сносили такое обращение с ______, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость

    Речь одного лидера в 1939 году
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