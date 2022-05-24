Заплутавшего в музее «Прорыв блокады Ленинграда» лося выпроваживали на катере

Лось забрел на территорию музея-заповедника в Кировском районе Ленобласти. Сотрудникам охотнадзора удалось выпроводить его в лес вплавь.
Неожиданного посетителя обнаружили 23 мая на территории Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», сообщает 24 мая пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти. На видео видно, как сохатый растерянно бегает вдоль забора на парковке.
На место вызвали сотрудников комитета, которые смогли сделать так, чтобы лось покинул территорию музея и по реке уплыл в сторону леса. «Инспекторский состав проводил лося на катере», — добавляют в ведомстве.