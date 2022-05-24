    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-в

    761мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург поможет восстанавливать Мариуполь

    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Заплутавшего в музее «Прорыв блокады Ленинграда» лося выпроваживали на катере

    446
    1 комментарий

    Лось забрел на территорию музея-заповедника в Кировском районе Ленобласти. Сотрудникам охотнадзора удалось выпроводить его в лес вплавь.

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    Неожиданного посетителя обнаружили 23 мая на территории Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», сообщает 24 мая пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти. На видео видно, как сохатый растерянно бегает вдоль забора на парковке.

    На место вызвали сотрудников комитета, которые смогли сделать так, чтобы лось покинул территорию музея и по реке уплыл в сторону леса. «Инспекторский состав проводил лося на катере», — добавляют в ведомстве.

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close