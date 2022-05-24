В Петербурге арестовали мужчину, рисовавшего на детской площадке

Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества мужчину за художества в общественном месте. По версии следствия, за краску он взялся не из любви к искусству, а из ненависти к российской армии.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 мая заключён под стражу Сергей Васильев. Следствие уверено, что именно он в ночь на второе мая забрался на детскую площадку на Ушаковской набережной, 9, расчехлил баллончик и исписал инвентарь.
Наутро проукраинские лозунги дети могли прочитать на горке и не только.
Художества квалифицировали по статье о вандализме. Васильев, согласно материалам дела, осквернял «по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции».
Подозреваемый просил суд воздержаться от самой строгой меры пресечения, но не убедил.