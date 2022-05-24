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    В Петербурге арестовали мужчину, рисовавшего на детской площадке

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    6 комментариев

    Приморский районный суд Петербурга изолировал от общества мужчину за художества в общественном месте. По версии следствия, за краску он взялся не из любви к искусству, а из ненависти к российской армии.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 24 мая заключён под стражу Сергей Васильев. Следствие уверено, что именно он в ночь на второе мая забрался на детскую площадку на Ушаковской набережной, 9, расчехлил баллончик и исписал инвентарь.

    Наутро проукраинские лозунги дети могли прочитать на горке и не только.

    Художества квалифицировали по статье о вандализме. Васильев, согласно материалам дела, осквернял «по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции».

    Подозреваемый просил суд воздержаться от самой строгой меры пресечения, но не убедил.

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    Комментарии (6)

    sutashikku
    Чтобы выступать на стороне азовов и айдаров нужно в голове иметь даже не опилки
    VKuser86771196
    Крах империи всё ближе.
    hyperborean
    теперь за рисунки арестовывают?
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