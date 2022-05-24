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    Экономика и санкции

    МИД РФ запретил 154 британским лордам приезжать в Россию

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    19 комментариев

    Россия вводит персональные санкции в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента. Такой шаг является ответом на принятые Лондоном ограничения в отношении почти всего состава Совета Федерации РФ.

    Как указывается в сообщении МИД РФ от 24 мая, оказавшимся в черном списке лордам отныне закрыт въезд в Россию. По данным ведомства, эти политики «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

    В дипведомстве пообещали, что работа над расширением санкционного списка будет продолжена.

    Палата лордов — верхняя палата парламента Великобритании, ее членами являются 800 человек. Нижняя палата — Палата общин, в нее входят 650 депутатов.

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    Комментарии (18)

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    Сынуля Пескова Дени проживает в Англии, он лорд или нет?
    Sonata
    Наши гопники-то, смотрите, почти как лорды!
    Злая мачеха
    А они так мечтали в Мурино прогуляться, в Народном затариться….
    Прощай, мечта.
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