МИД РФ запретил 154 британским лордам приезжать в Россию

Россия вводит персональные санкции в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента. Такой шаг является ответом на принятые Лондоном ограничения в отношении почти всего состава Совета Федерации РФ.



Как указывается в сообщении МИД РФ от 24 мая, оказавшимся в черном списке лордам отныне закрыт въезд в Россию. По данным ведомства, эти политики «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

