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    У Муринского парка уложили на бок «Матиз». Очевидцы говорят о пострадавшем

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    ДТП с «перевертышем» произошло на одном из крупных перекрестков Калининского района Петербурга днем 24 мая. Помощь понадобилась водителю «Матиза».

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На пересечении Светлановского проспекта и проспекта Луначарского столкнулись два легковых автомобиля, сообщает портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидца. Одну из машин — Daewoo Matiz — от удара развернуло поперек дороги и опрокинуло на левый бок. Вторую машину вынесло в центр перекрестка.

    По словам очевидца, в результате аварии пострадал водитель «Дэу». Мужчине, 30 лет, медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. ДТП, по данным главка, произошло в 14:22.

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