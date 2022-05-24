Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке иностранных СМИ

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о «зеркальном ответе» на действия стран, которые дискриминируют российские СМИ. Информация об этом опубликована 24 мая в электронной базе нижней палаты парламента.
Документ предлагает дать генпрокурору и его замам право запрещать на территории РФ СМИ иностранного государства, если оно ограничивало или запрещало российские СМИ. Если законопроект примут, генпрокурор и его заместители смогут также отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ, которые распространяют противоправную информацию. Речь идет не только о дискредитации российской армии, но и, например, о материалах, «выражающих явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ».
Как уточняется в пояснительной записке, цель законопроекта — введение оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации.