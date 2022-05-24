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    Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке иностранных СМИ

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    7 комментариев

    Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о «зеркальном ответе» на действия стран, которые дискриминируют российские СМИ. Информация об этом опубликована 24 мая в электронной базе нижней палаты парламента.

    Документ предлагает дать генпрокурору и его замам право запрещать на территории РФ СМИ иностранного государства, если оно ограничивало или запрещало российские СМИ. Если законопроект примут, генпрокурор и его заместители смогут также отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ, которые распространяют противоправную информацию. Речь идет не только о дискредитации российской армии, но и, например, о материалах, «выражающих явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ».

    Как уточняется в пояснительной записке, цель законопроекта — введение оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации.

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    Комментарии (7)

    angel of death
    ну заблокируют они всё подряд, и чего в Интернете их дети делать будут? =)
    ни роликов на YouTube, ни стримов в Twitch, ни компьютерных игр онлайн, ни сайтов в сети Интернет...
    лишь показывают свой уровень IQ...
    vfhbr
    Спортивные каналы это решение коснется?
    hal9000
    Это понятно..можете хоть до усрачки блокироваться друг друга..но зачем блокировать каналы которые вообще никакого отношения к политике не имеют..Анимал планет..Дискавери..там вообще о политике не грамма в рот ни сантиметра туда..??я собственно и смотрел их из за этого что там ни слова ..взяли закрыли??..ну есть ум у людей??..и в итоге вообще теперь ниче не смотрю..потому что все нормальное заблочили осталась одни балагуры ..
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