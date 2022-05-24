В Петербурге осталось 162 свободные койки под COVID-19

Число пациентов с коронавирусом в стационарах Петербурга продолжает снижаться. На 1 439 койках остаются 1 277 пациентов, сообщили в Смольном. То есть свободны 162 места.

Как говорится в опубликованной 24 мая эпидемиологической справке, за сутки в петербургские больницы поступило 69 новых пациентов, 26 выписано. 190 находятся в реанимации, а 27 подключены к ИВЛ. Еще 410 — на карантине.

Тем временем, по данным федерального оперштаба, Петербург остается лидером по числу заболевших ковидом за сутки в России.