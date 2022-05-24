    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 15

    5 м/с, с-в

    761мм

    16%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    В Петербурге осталось 162 свободные койки под COVID-19

    1103
    обсудить

    Число пациентов с коронавирусом в стационарах Петербурга продолжает снижаться. На 1 439 койках остаются 1 277 пациентов, сообщили в Смольном. То есть свободны 162 места.

    Как говорится в опубликованной 24 мая эпидемиологической справке, за сутки в петербургские больницы поступило 69 новых пациентов, 26 выписано. 190 находятся в реанимации, а 27 подключены к ИВЛ. Еще 410 — на карантине.

    Тем временем, по данным федерального оперштаба, Петербург остается лидером по числу заболевших ковидом за сутки в России.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close