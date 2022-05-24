Глава Верховного суда РФ признал: в стране перебор с арестами фигурантов уголовных дел

Российские суды не в полной мере используют возможности по избранию мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Об этом 24 мая заявил председатель Верхового суда (ВС) России Вячеслав Лебедев.
За первый квартал 2022 года было удовлетворено 90 процентов ходатайств следствия об арестах. Статистика 2021 года также показывает местами удивительное.
Тех, кто содержался под стражей и обвинялся в тяжких преступлениях в сфере экономики, но не применял насилие, в 2021 году было 16 тысяч человек. В отношении всех были рассмотрены уголовные дела. Из них 4 400 человек не просто имели постоянное место жительства, но и ранее никогда не были судимы.
В результате из более чем четырех тысяч человек лишь 1 500 получили наказания, не связанные с лишением свободы.
«В этой связи возникает вопрос о причинах, по которым лица, имеющие постоянное место жительства и не имеющие судимостей, содержались под стражей, учитывая, что нередко этим лицам назначались наказания, не связанные с лишением свободы», — заявил Вячеслав Лебедев 24 мая (цитата по РАПСИ).
Глава Верховного суда призвал суды проанализировать практику избрания мер пресечения и напомнил о наказаниях, не связанных с заключением под стражу.
Напомним, что в начале декабря 2021 года Владимир Путин заявил, что россиян до судебного приговора зачастую заключают под стражу «совершенно неоправданно». В качестве альтернативы этому он указал домашний арест и использование электронных браслетов.