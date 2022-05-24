Глава Верховного суда РФ признал: в стране перебор с арестами фигурантов уголовных дел

Российские суды не в полной мере используют возможности по избранию мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. Об этом 24 мая заявил председатель Верхового суда (ВС) России Вячеслав Лебедев.

За первый квартал 2022 года было удовлетворено 90 процентов ходатайств следствия об арестах. Статистика 2021 года также показывает местами удивительное.



Тех, кто содержался под стражей и обвинялся в тяжких преступлениях в сфере экономики, но не применял насилие, в 2021 году было 16 тысяч человек. В отношении всех были рассмотрены уголовные дела. Из них 4 400 человек не просто имели постоянное место жительства, но и ранее никогда не были судимы.

