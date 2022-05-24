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    Минобороны показало, как Россия и Китай патрулировали Японское и Восточно-Китайское моря

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    Минобороны РФ

    ВКС России совместно с ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 24 мая рассказали в Минобороны РФ.

    Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к около 13 часов летали над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Авиагруппу сопровождали истребители Су-30см РФ.

    «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Там добавили, что совместное патрулирование «проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран».

    План военного сотрудничества с Китаем на 2021–2025 годы был утвержден главами минобороны обеих стран в конце ноября прошлого года. По словам Сергея Шойгу, РФ и Китай «увеличивают интенсивность совместной боевой подготовки, военные двух стран взаимодействуют на земле, в море и воздухе». В частности, речь идет о совместном морском патрулировании в северо-западной части Тихого океана и полетах боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайским морями.

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