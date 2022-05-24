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    В Петербурге суд вынес приговор матери, которая пнула в живот инспектора по делам несовершеннолетних

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    5 комментариев

    Кировский районный суд огласил приговор в отношении Натальи Седовой, признанной виновной в применении насилия к представителю власти. Зимой она пнула инспектора ПДН, которая пришла проверить её детей. Об этом 24 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что днем 28 января Седова, будучи пьяной, в коммуналке на Кронштадтской улице пнула в живот инспектора по делам несовершеннолетних, которая пыталась оформить протокол о неисполнении родительских обязанностей. Этим женщина «причинила потерпевшей физическую боль и моральные страдания, унизив тем самым её честь и достоинство».

    Судом было установлено, что Седова ранее не судима, имеет двух малолетних детей, полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Седова освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.

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    Комментарии (5)

    252674901
    Женщина оскорбила "чувства" чиновницы, впаять максимум!
    Андрей Ник
    В советское время трёшка была гарантирована с принудительным лечением от алкоголизма,дети в детдом.
    SU LUX INN
    неужели слово Мать больше ничего не значит? неужели в Суд таскать будут женщину, что плачет?
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