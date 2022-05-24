В Петербурге суд вынес приговор матери, которая пнула в живот инспектора по делам несовершеннолетних

Кировский районный суд огласил приговор в отношении Натальи Седовой, признанной виновной в применении насилия к представителю власти. Зимой она пнула инспектора ПДН, которая пришла проверить её детей. Об этом 24 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что днем 28 января Седова, будучи пьяной, в коммуналке на Кронштадтской улице пнула в живот инспектора по делам несовершеннолетних, которая пыталась оформить протокол о неисполнении родительских обязанностей. Этим женщина «причинила потерпевшей физическую боль и моральные страдания, унизив тем самым её честь и достоинство».
Судом было установлено, что Седова ранее не судима, имеет двух малолетних детей, полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Седова освобождена из-под стражи в зале суда немедленно.