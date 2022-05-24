В СКА перешел нападающий Марат Хайруллин

Хоккейный клуб СКА приобрел у «Нефтехимика» 25-летнего нападающего Марата Хайруллина. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, нижнекамцы в ответ получили денежную компенсацию.
«СКА — это новый этап, новый вызов для меня. Клуб ставит перед собой исключительно высокие задачи, которые, надеюсь, мы вместе успешно будем решать. Знаю, что в СКА опытный тренерский штаб, сыгранный коллектив, классная инфраструктура, всё это вселяет уверенность в будущем. Для себя принял решение, что сейчас Петербург — лучшее место для развития карьеры. В Ледовом дворце всегда было очень интересно играть, полные трибуны любят все спортсмены», — заявил Хайруллин.
Марат Хайруллин всю свою карьеру провел в «Нефтехимике». Всего в Континентальной хоккейной лиге отыграл в 321 матче и набрал 113 очков. В прошедшем сезоне Хайруллин провел за «Нефтехимик» 46 матчей и отметился 32 (17+15) очками, в четырех играх плей-офф на его счету 3 балла.