    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, сев

    761мм

    17%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    В СКА перешел нападающий Марат Хайруллин

    365
    1 комментарий

    Хоккейный клуб СКА приобрел у «Нефтехимика» 25-летнего нападающего Марата Хайруллина. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, нижнекамцы в ответ получили денежную компенсацию.

    «СКА — это новый этап, новый вызов для меня. Клуб ставит перед собой исключительно высокие задачи, которые, надеюсь, мы вместе успешно будем решать. Знаю, что в СКА опытный тренерский штаб, сыгранный коллектив, классная инфраструктура, всё это вселяет уверенность в будущем. Для себя принял решение, что сейчас Петербург — лучшее место для развития карьеры. В Ледовом дворце всегда было очень интересно играть, полные трибуны любят все спортсмены», — заявил Хайруллин.

    Марат Хайруллин всю свою карьеру провел в «Нефтехимике». Всего в Континентальной хоккейной лиге отыграл в 321 матче и набрал 113 очков. В прошедшем сезоне Хайруллин провел за «Нефтехимик» 46 матчей и отметился 32 (17+15) очками, в четырех играх плей-офф на его счету 3 балла.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    DanCitizen
    Обычно про зарплату ещё писали...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close