Петербург обрёл могилу вице-адмирала Рожественского, утерянную почти век назад. Её не могли найти десятилетия

Торжественно-траурное мероприятие прошло в некрополе Александро-Невской лавры, на могиле вице-адмирала Зиновия Рожественского, возглавлявшего русскую эскадру при Цусиме. Место его захоронения было разрушено почти век назад, искали его десятилетиями.

Церемония, посвящённая обретению могилы Рожественского, прошла на территории некрополя мастеров искусств 24 мая, за три дня до 117-летней годовщины начала Цусимского сражения.

Участие в ней приняли правнук адмирала Зиновий Спечинский вместе с дочерью Екатериной, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, спецпредставитель губернатора Сергей Смирнов, общество потомков участников Цусимского сражения, клуб Адмиралов Петербурга, Музей Русско-японской войны и жители Петербурга.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Зиновий Спечинский, правнук вице-адмирала Рожественского. Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас на могиле Рожественского стоят деревянный крест и табличка. В планах установка мраморной плиты, проект которой подготовил Рафаэль Даянов (известный петербургский архитектор и реставратор, скончался 18 января 2021 года).



Как рассказал «Фонтанке» глава экспертного совета ИАЦ «Помним всех поимённо» Александр Несмеянов, судя по документам, усыпальница военачальника, умершего в 1909 году, была разрушена примерно в 1920-м. Рядовой её не назвать — на могиле на территории тогда ещё Тихвинского кладбища была построена едва ли не часовня.



Приехавший в Россию из Франции в 1960-х годах правнук вице-адмирала уже не увидел не только её, но и место захоронения. Ему и матери тогда указывали на Никольское кладбище и новую дорогу со словами, что искать нечего, утрачена. Родственники надежду не теряли.

Поиски увенчались успехом два года назад, когда Спечинский передал информационно-аналитическому центру карту, на которой было отмечено место захоронения. Её наложили на современные и пришли в некрополь мастеров искусств. По документам здесь покоится около 1,3 тысячи человек, идентифицированы порядка двухсот.



«Два года назад показали, где могила. Потомок признал это местом захоронения, — рассказал Несмеянов. — В Музее городской скульптуры есть исчерпывающий пакет документов по захоронению на Тихвинском кладбище, ныне некрополе мастеров искусств».

Дальше вмешалась пандемия, и только в апреле этого года на пресс-конференции, организованной комитетом по внешним связям, поставили вопрос о том, что место погребения военачальника не отмечено ни памятником, ни крестом. Решить его поручили спецпредставителю губернатора Сергею Смирнову.



«И поэтому сегодня, в канун Цусимского сражения, с гордостью и с почтением сообщаем, что обретена могила вице-адмирала Зиновия Рожественского», — говорит Несмеянов.

