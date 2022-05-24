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    Детдом испугал купчинцев громкими сообщениями об аварии на ЛАЭС

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    3 комментария

    Учения в детском доме на Бухарестской, 63, устроили жителям Купчино нервное начало дня. После одиннадцати с территории начали доноситься сообщения об аварии на ЛАЭС. Об этом «Фонтанке» 24 мая рассказал читатель.

    «Громкоговорители, установленные на здании детского дома, сейчас транслируют сообщение об аварии на ЛАЭС и необходимости провести эвакуацию. Надо понимать, локальные учения, но прохожие-то этого не знают. Почему не было предупреждения?» — задался вопросом петербуржец.

    «Фонтанка» обратилась за разъяснениями в комитет по информатизации и связи. Оказалось, что «репетиция» постапокалипсиса — инициатива учреждения.

    «Объект не сопряжён с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО). В районе 11:30 проводили свою тренировку или занятия по действиям при аварии на ЛАЭС. Задействовали свою систему оповещения», — пояснили в Смольном.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    а отвечать за панику у населения кто будет? =/
    щас бы ломанулись все сметать препараты на основе йода, и чё дальше?
    я понимаю, что у руля сидят старые маразматики, но кто-то здравомыслящий должен сей процесс контролировать...
    PochKolp
    Должно быть, директор дет. сада прочитала книгу А. Тарасова "Миллионер". Там также приводился пример, когда в самом начале 90-х за взятку ТАСС сообщил об аварии на ЛАЭС. Вниз полетели акции скандинавских компаний, российский бизнесмен эти акции скупил.
    В бизнесмена вскоре разрядили из АК два рожка, а что сделают с директором ДС? Ничего.
    Ярополк
    А сообщить, что это учебная тревога по тому же ретранслятору?
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