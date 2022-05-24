Детдом испугал купчинцев громкими сообщениями об аварии на ЛАЭС

Учения в детском доме на Бухарестской, 63, устроили жителям Купчино нервное начало дня. После одиннадцати с территории начали доноситься сообщения об аварии на ЛАЭС. Об этом «Фонтанке» 24 мая рассказал читатель.

«Громкоговорители, установленные на здании детского дома, сейчас транслируют сообщение об аварии на ЛАЭС и необходимости провести эвакуацию. Надо понимать, локальные учения, но прохожие-то этого не знают. Почему не было предупреждения?» — задался вопросом петербуржец.

«Фонтанка» обратилась за разъяснениями в комитет по информатизации и связи. Оказалось, что «репетиция» постапокалипсиса — инициатива учреждения.