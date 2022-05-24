Страна недосыпа. Половина россиян никак не может выспаться

Выспаться и восстановить силы ночью получается лишь у каждого второго жителя России. Каждый пятый открыто заявляет: отдохнуть никак не удается. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованного 24 мая.
Предсказуемо, лучше всего дела со сном обстоят у людей постарше. Хотя бы соблюдать режим сна пытается 71 процент опрошенных в старшей категории, и лишь 30 процентов — среди тех, кому от 25 до 34 лет.
Россияне также рассказали, что в целом ведут достаточно активный образ жизни и практикуют физическую активность. Наиболее деятельными оказались молодые люди в возрасте до 34 лет. И жители сел, где сил приходится тратить гораздо больше, чем в мегаполисах.
Несмотря на хронический недосып, россияне декларируют осознанное потребление продуктов. Об этом заявили