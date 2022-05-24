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    Страна недосыпа. Половина россиян никак не может выспаться

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    10 комментариев

    Выспаться и восстановить силы ночью получается лишь у каждого второго жителя России. Каждый пятый открыто заявляет: отдохнуть никак не удается. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованного 24 мая.

    Предсказуемо, лучше всего дела со сном обстоят у людей постарше. Хотя бы соблюдать режим сна пытается 71 процент опрошенных в старшей категории, и лишь 30 процентов — среди тех, кому от 25 до 34 лет.

    Россияне также рассказали, что в целом ведут достаточно активный образ жизни и практикуют физическую активность. Наиболее деятельными оказались молодые люди в возрасте до 34 лет. И жители сел, где сил приходится тратить гораздо больше, чем в мегаполисах.

    Несмотря на хронический недосып, россияне декларируют осознанное потребление продуктов. Об этом заявили 87 % респондентов. Правильное питание — не наш конек (лишь 40 % опрошенных удается его придерживаться). Чаще сторонниками полезных пищевых привычек являются жители страны среднего возраста, те, у кого высшее и неоконченное высшее образование, и жители мегаполисов.

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    Комментарии (10)

    tochilshik
    старшее поколение до ночи впитывает помет с федеральных СМИ,а потом полночи переживают.
    Cashmare
    - кажется, ты не высыпаешься...
    - куда?
    Гриб
    Здесь вам не германия, где люди рано начинают работать, но уже к 16.00 большинство заканчивает. У нас рабочий день длинный а производительность невысокая. Не случайно периодически возникают идеи о 4-х дневной рабочей неделе
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