Ведущий поставщик для нефтегазовой отрасли уходит из России

Швейцарский концерн Sulzer, выпускающий жидкостные насосы и очистные системы, и один из ведущих в мире производителей насосов для нефтегазовой и энергетической отраслей, решил уйти из России.
«Совет директоров Sulzer принял решение инициировать процесс ухода с российского рынка, — говорится в заявлении от 24 мая на сайте компании. — Совет директоров сожалеет о необходимости такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного анализа возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон».
Как уточнили в компании, процесс продажи российского бизнеса начнется немедленно. 300 сотрудников в России на протяжении всего процесса будут получать поддержку.
Как пишет «Интерфакс», в России у Sulzer несколько «дочек» — «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (сервис энергетических газовых турбин), «Зульцер Хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), «Зульцер насосы».