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    Ведущий поставщик для нефтегазовой отрасли уходит из России

    4246
    5 комментариев

    Швейцарский концерн Sulzer, выпускающий жидкостные насосы и очистные системы, и один из ведущих в мире производителей насосов для нефтегазовой и энергетической отраслей, решил уйти из России.

    «Совет директоров Sulzer принял решение инициировать процесс ухода с российского рынка, — говорится в заявлении от 24 мая на сайте компании. — Совет директоров сожалеет о необходимости такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного анализа возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон».

    Как уточнили в компании, процесс продажи российского бизнеса начнется немедленно. 300 сотрудников в России на протяжении всего процесса будут получать поддержку.

    Как пишет «Интерфакс», в России у Sulzer несколько «дочек» — «Зульцер Турбо Сервисес Рус» (сервис энергетических газовых турбин), «Зульцер Хемтех» (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), «Зульцер насосы».

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    Комментарии (5)

    252674901
    Бегут из России, как из чумной зоны.
    274580688
    наконец-то избавимся от их гнета. сами будем делать, сначала гвозди научимся лепить, потом - молотки и табуретки. через четыре года здесь будет город-сад
    angel of death
    надо спешить поздравить работников этих предприятий с этим, ну как-его.... а! "высвобождением"! =)))))
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