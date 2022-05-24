Ведущий поставщик для нефтегазовой отрасли уходит из России

Швейцарский концерн Sulzer, выпускающий жидкостные насосы и очистные системы, и один из ведущих в мире производителей насосов для нефтегазовой и энергетической отраслей, решил уйти из России.

«Совет директоров Sulzer принял решение инициировать процесс ухода с российского рынка, — говорится в заявлении от 24 мая на сайте компании. — Совет директоров сожалеет о необходимости такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного анализа возможных вариантов приходит к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон».