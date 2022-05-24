Судимых водителей отлучат от такси и общественного транспорта

Депутаты Госдумы 24 мая в третьем, окончательном чтении приняли поправки, запрещающие управление автомобилями такси и общественным транспортом лицам, имеющим непогашенную судимость по ряду статей УК РФ. Изменения вносятся в ТК РФ и в несколько других законов.

Речь идет о совершивших некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества. Такие граждане также не смогут управлять трамваями, автобусами, троллейбусами и поездами метрополитена.

Работники обязаны до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости. Это касается не только россиян, но и трудовых мигрантов из стран ЕАЭС. В случае неисполнения требования трудовой договор с такими работниками должен быть расторгнут.



Кроме того, в соответствии с поправками, водителей, подозреваемых в совершении вышеперечисленных преступлений, работодатель обязан будет отстранить от работы на весь период уголовного производства. Если ему об этом сообщат из правоохранительных органов.

