Toyota остановит производство второй раз за месяц

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в конце мая и начале июня приостановит производство на нескольких своих заводах из-за локдауна в китайском Шанхае. Это уже вторая остановка за май.
В связи с нехваткой компонентов, вызванной локдауном в Шанхае из-за вспышки COVID-19, Toyota вынуждена приостановить работу 16 сборочных линий на 10 заводах в Японии, говорится в сообщении компании 24 мая. Часть предприятий встанет с 25 по 27 мая, часть — с 1 по 3 июня. Всего у концерна в стране 28 сборочных линий на 14 заводах.
В середине мая Toyota уже приостанавливала производство на восьми своих заводах в Японии из-за перебоев в поставках запчастей из Китая. В связи с этим производственный план на май пришлось сократить на 130 тысяч машин. В июне из-за нехватки полупроводников и приостановок производства, по оценкам компании, производство «Тойот» по всему миру сократится на 100 тысяч автомобилей.