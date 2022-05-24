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    Вывеска висит, плата не идет. ТЦ разрешат досрочно расторгать договоры с ретейлерами из недружественных стран

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    Правительство РФ разрешит владельцам торговых центров досрочно расторгать договоры аренды с ретейлерами из недружественных стран, остановившими работу в России. Об этом 24 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

    «Собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — цитирует главу кабмина «Интерфакс».

    По словам Мишустина, сейчас владельцы ТЦ несут потери из-за остановки работы магазинов, поскольку размер арендной платы привязан к выручке арендатора. «Как правило, это касается довольно крупных арендаторов, соответственно, и потери у владельцев помещений также существенные», — подчеркнул премьер-министр.

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