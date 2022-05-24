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    Прохожие встретили в Коломягах избитого ребенка-инвалида. Родителям пришлось проехать в отдел

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    1 комментарий

    Подросток со следами побоев встретился прохожим на улице Щербакова в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

    «24 мая около 00:15 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 6 по улице Щербакова стоит избитый подросток и просит помощи у прохожих. На место оперативно прибыли полицейские, в том числе инспекторы по делам несовершеннолетних, которые обнаружили 14-летнего мальчика с ограниченными возможностями по общению», — рассказали в ГУ МВД.

    У подростка были зафиксированы следы побоев, которые он мог получить от родителей. Юношу госпитализировали, а взрослым пришлось поехать в отдел для беседы. Детали устанавливаются.

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    Комментарии (1)

    BorisN
    Сажать надо таких "родителей"
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