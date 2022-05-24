Путин поручил обеспечить ж/д перевозки к курортам Чёрного моря в нужном объёме и без сбоев

«Через неделю наступит календарное лето. Традиционная пора отпусков. Многие наши граждане планируют провести это время на море, поехать на курорты Краснодарского края или Крыма. Кто-то на автомобиле, кто-то — поездом или самолётом. На сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыт. В результате вырос спрос на ж/д билеты. Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Чёрное море, и очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало чётко, стабильно, без сбоев и в нужном объёме», — заявил глава РФ 24 мая на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.

Ранее «Фонтанка» писала, что Росавиация продлила режим ограничения полётов в часть аэропортов на юге и в центральной части РФ с 25 мая до 31 мая.

Режим ограничения был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали около 15 раз. Запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вместо них предлагается пользоваться альтернативными маршрутами: через Сочи, Ставрополь, Волгоград, Минеральные Воды, Москву.