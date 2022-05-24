И зарплата, и соцдоплата. Работающих подростков-пенсионеров в Петербурге избавят от мучительного выбора

В Петербурге дети-инвалиды и оставшиеся без кормильца получат право сохранить социальную доплату к пенсии даже в случае временного трудоустройства. Соответствующая инициатива 24 мая внесена на рассмотрение Законодательного собрания города.
В настоящее время детям-инвалидам, а также детям, которые потеряли кормильца, фактически приходится выбирать между трудоустройством и региональной социальной доплатой к пенсии, так как в случае выхода на работу получатели теряют право на выплату.
Законопроект подразумевает сохранение выплаты за получателями даже в случае их трудоустройства. Кроме того, доплату будут начислять до 23-х лет тем, кто продолжит обучение по очной форме.
В случае если законопроект будет принят, детям-льготникам не нужно будет писать заявления для сохранения доплаты, механизм предполагает беззаявительный порядок.
Законопроект разработали депутаты Денис Четырбок, Александр Ржаненков, Марина Макарова и Павел Крупник.