И зарплата, и соцдоплата. Работающих подростков-пенсионеров в Петербурге избавят от мучительного выбора

В Петербурге дети-инвалиды и оставшиеся без кормильца получат право сохранить социальную доплату к пенсии даже в случае временного трудоустройства. Соответствующая инициатива 24 мая внесена на рассмотрение Законодательного собрания города.



В настоящее время детям-инвалидам, а также детям, которые потеряли кормильца, фактически приходится выбирать между трудоустройством и региональной социальной доплатой к пенсии, так как в случае выхода на работу получатели теряют право на выплату.

