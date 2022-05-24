Суд встал на сторону петербурженки, которая пришла в гипермаркет и застряла в дверях

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению 78-летней местной жительницы. По иску прокурора с магазина взыскана компенсация морального вреда, причинённого женщине из-за травмы.
Как сообщает 24 мая прокуратура, пожилая женщина отправилась в строительный гипермаркет, и прямо на входе её нога застряла между входными дверями. Женщина получила травму, пришлось делать операцию, потом — длительное стационарное лечение и реабилитация. Нога у неё болит до сих пор.
Прокурор Московского района обратился в суд с иском, в котором учёл обстоятельства дела, возраст пострадавшей и её эмоциональное состояние. В качестве компенсации морального вреда он просил для женщины 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск.
«Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика — без удовлетворения. Суд в своем решении указал, что материалами дела не подтверждается, что ответчиком предприняты меры для обеспечения безопасного передвижения посетителей при посещении магазина. Обстоятельства причинения вреда здоровью пенсионерки ответчиком не отрицались. Кроме того, суд учел конкретные обстоятельства дела, степень нравственных и физических страданий истицы, связанных с болевыми ощущениями, а также тяжесть травм, полученных лицом преклонного возраста», — отмечается в сообщении.