Британские СМИ: Сделка по «Челси» должна быть заключена к вечеру вторника

«Все хотят, чтобы сделка состоялась, но из-за сложного характера соглашения и структуры собственности «Челси» всё не так просто. Мы прилагаем все усилия, чтобы заверить наших международных партнеров, которые справедливо хотят получить собственные гарантии по этой сделке и, конечно же, по тому, как в конечном итоге будут потрачены вырученные средства», — рассказал источник BBC Sports. Он отметил, что сделка в любом случае должна быть заключена к вечеру вторника, иначе будущее «Челси» окажется под угрозой. В том случае, если клуб не перейдет к новым владельцам до начала июня, он не будет принимать участие в турнире и еврокубках.

