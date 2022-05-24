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    Британские СМИ: Сделка по «Челси» должна быть заключена к вечеру вторника

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    Правительство Великобритании намерено одобрить продажу футбольного клуба «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциуму Тодда Боэли до вечера 24 мая, сообщает BBC Sports. Однако, по словам высокопоставленного источника BBC в британском правительстве, в сделке «всё ещё существуют серьезные препятствия, которые предстоит преодолеть». В частности, продажу клуба должны одобрить власти Португалии, поскольку его владелец Роман Абрамович имеет гражданство этой страны.

    В настоящее время британские министры ведут «интенсивные переговоры» с коллегами в Европейской комиссии, чтобы предоставить им все гарантии, необходимые для одобрения сделки.

    «Все хотят, чтобы сделка состоялась, но из-за сложного характера соглашения и структуры собственности «Челси» всё не так просто. Мы прилагаем все усилия, чтобы заверить наших международных партнеров, которые справедливо хотят получить собственные гарантии по этой сделке и, конечно же, по тому, как в конечном итоге будут потрачены вырученные средства», — рассказал источник BBC Sports. Он отметил, что сделка в любом случае должна быть заключена к вечеру вторника, иначе будущее «Челси» окажется под угрозой. В том случае, если клуб не перейдет к новым владельцам до начала июня, он не будет принимать участие в турнире и еврокубках.

    Роман Абрамович приобрел футбольный клуб «Челси» за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году. После начала спецоперации на Украине правительство Великобритании ввело против российского бизнесмена персональные санкции. Ограничения предполагают блокировку зарубежных активов миллиардера, к которым в том числе относится «Челси». В начале марта Абрамович официально объявил о продаже клуба.

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