В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись две легковушки

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Из-за удара одна из машин осталась «без носа», вторая отделалась вмятинами. Обе остановились на тротуаре. Спасло лишь то, что место — не слишком проходное.
Фотографиями с места происшествия 24 мая в группе «ДТП и ЧП» поделился очевидец. Он заметил повреждённые машины примерно в 11:20 на пересечении Рижской улицы и Новочеркасского проспекта.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 9:44. Никто не пострадал.