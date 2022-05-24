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    В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись две легковушки

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    В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Из-за удара одна из машин осталась «без носа», вторая отделалась вмятинами. Обе остановились на тротуаре. Спасло лишь то, что место — не слишком проходное.

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    Фотографиями с места происшествия 24 мая в группе «ДТП и ЧП» поделился очевидец. Он заметил повреждённые машины примерно в 11:20 на пересечении Рижской улицы и Новочеркасского проспекта.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 9:44. Никто не пострадал.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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