Полиция раскрыла кражу у умершей петербурженки. К пропаже 2,5 млн может быть причастен самый близкий человек

Петербургские оперативники раскрыли кражу у пенсионерки, которая скончалась в марте прошлого года. После смерти из квартиры женщины исчезли банковская карта, с которой сняли 2,5 млн рублей, и ценные вещи. Подробности «Фонтанка» узнала 24 мая.

Накануне в поселке Федоровское была задержана 37-летняя женщина. В ходе обыска у нее нашли около 4,5 млн рублей, 6 тысяч долларов, 3 тысячи евро, а также 38 золотых украшений, 9 карт, 13 мобильных телефонов и медкарту усопшей пенсионерки.

Следствие считает, что в конце марта 2021 года 37-летняя петербурженка узнала о смерти пожилой женщины, которая приходилась подругой ее матери. У подозреваемой были ключи от квартиры, так как она вызвалась помочь с организацией похорон. Оперативники не исключают, что в сговоре с фигуранткой мог быть сожитель усопшей, так как именно он выносил вещи из квартиры.