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    Женщину на самокате сбили на пешеходном переходе на Дунайском

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    12 комментариев

    Самокатчица пострадала под колесами автомобиля в Московском районе Петербурга утром 24 мая. Со слов очевидца, она выехала на «зебру», не спешившись.

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    ДТП случилось в 9:09 у дома 5 по Дунайскому проспекту, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль KIA Rio сбил 27-летнюю женщину на самокате. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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    По словам участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», наезд произошел на пешеходном переходе. «Я на данный момент с товарищем, который сбил, она вылетела на самокате, не убедившись, что нет авто, и удар был в колесо переднее правое», — пишет Илья.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии (12)

    Zloi_prohozhiy
    Интересно, данная курица выводы сделает или дальше будет на самокате через дорогу гонять.
    А13579
    То есть не её сбили, а она врезалась в машину, если писать правду.
    АбурБанк
    Дура будет знат, что пешеходный переход для пешеходов. По нему даже бегать нельзя. Хотя, что самокатчики, что собачники, что другие излучатели зож и успех вряд ли могут что-то знать и чему-то научиться.
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