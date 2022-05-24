Женщину на самокате сбили на пешеходном переходе на Дунайском

Самокатчица пострадала под колесами автомобиля в Московском районе Петербурга утром 24 мая. Со слов очевидца, она выехала на «зебру», не спешившись.
ДТП случилось в 9:09 у дома 5 по Дунайскому проспекту, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль KIA Rio сбил 27-летнюю женщину на самокате. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По словам участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», наезд произошел на пешеходном переходе. «Я на данный момент с товарищем, который сбил, она вылетела на самокате, не убедившись, что нет авто, и удар был в колесо переднее правое», — пишет Илья.