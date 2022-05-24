В Петербурге начали дымить газоны. «Фонтанка» узнала, в чем дело

Второй день подряд жители Московского района Петербурга сообщают о дымящихся газонах. Запах гари и легкую дымку над почвой заметили на Бассейной улице и на Московском проспекте. 24 мая новое видео появилось в паблике «ДТП и ЧП».
Дым над землей становится поводом для жалоб не впервые. В минувшем году читательница «Фонтанки» самостоятельно пыталась пролить газон в парке напротив Петропавловской крепости. Земля продолжала тлеть, несмотря ни на что.
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В городском комитете по благоустройству попросили не волноваться по этому поводу. Там отметили, что газоны удобряют торфогрунтом, который начал дымить, скорее всего, из-за брошенного на землю окурка. Работники садово-парковых хозяйств, по заверениям представителя комблага, мониторят ситуацию и проливают газоны при необходимости.