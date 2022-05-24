Единая лига ВТБ не верит в баскетбольный «Зенит»

Единая лига ВТБ готовится отпраздновать очередное чемпионство баскетбольного клуба ЦСКА в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, руководство лиги не верит, что «Зенит» сумеет одержать хотя бы одну победу над столичной командой, вернув серию в Москву. Для освещения победы ЦСКА в город на Неве, где пройдут третий и четвертый матчи серии, направили дополнительную группу журналистов.
Серия длится до четырёх побед одной из команд. Петербургский «Зенит» дважды проиграл ЦСКА в столице со счетом 59:83, 73:82. Третий и четвертый матчи пройдут в Петербурге 25 и 27 мая.