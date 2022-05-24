«Невский экспресс» снова в строю. С 1 июня поезд будет курсировать регулярно

Согласно расписанию движения, с Московского вокзала в Петербурге «Невский экспресс» будет отправляться в 06:50. С Ленинградского вокзала в Москве — в 19:40.

Поезд будет ходить между двумя городами 4 раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Легендарный скоростной поезд «Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой с 1 июня. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Напомним, что в строй «Невский экспресс» возвращается после капитального ремонта. После 20 лет службы ему заменили импортные комплектующие на российские. Изменен и интерьер: состав получил новые окна и обивку.

«Невский экспресс» известен печальным фактом: его дважды подрывали. В 2007 году во время взрыва пострадали 60 человек, половине потребовалась госпитализация. В 2009-м погибли 28 пассажиров поезда, не менее 132 получили травмы.

В конце февраля 2021 года один из вагонов «Невского экспресса» загорелся в депо.