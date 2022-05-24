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    Рынок российских акций начал вторник с падения

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    На фоне укрепления рубля и новостей по дивидендам российских компаний индекс Мосбиржи на старте торгов во вторник, 24 мая, просел на 2,23 %, до 2250,59 пункта. Такой уровень — минимальный с 26 апреля 2022 года.

    Индекс РТС упал на 1,57 %, до 1234,02 пункта.

    Курс доллара в начале торгов впервые с марта 2018 года опустился ниже 57 рублей.

    По данным на 11:28, индекс Мосбиржи составляет 2266,07 пункта.

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