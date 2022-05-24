Рынок российских акций начал вторник с падения

На фоне укрепления рубля и новостей по дивидендам российских компаний индекс Мосбиржи на старте торгов во вторник, 24 мая, просел на 2,23 % , до 2250,59 пункта. Такой уровень — минимальный с 26 апреля 2022 года.

Индекс РТС упал на 1,57 % , до 1234,02 пункта.

Курс доллара в начале торгов впервые с марта 2018 года опустился ниже 57 рублей.