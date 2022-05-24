Камеры на КАД научили следить за соблюдением изменяемого скоростного режима

На кольцевой автодороге Петербурга внедрили новую технологию контроля скорости. Теперь камеры могут следить за соблюдением автоматически меняющихся ограничений с электронных табло.
Средства фотовидеофиксации на КАД теперь контролируют и нарушения скоростного режима, указанного на знаках переменной информации, сообщает 24 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Разрешенную скорость на табло автоматизированная система управления меняет в режиме онлайн в случае ДТП или других нештатных ситуаций и при непогоде, например в снегопад. Теперь, если на табло «горит» 110 км/ч, камеры будут фиксировать нарушение со 131 км/ч, если 90 км/ч — со 111 км/ч и так далее.
Ранее на КАД комплексы фиксировали только превышение установленной ПДД разрешенной скорости в 110 км/ч или нарушение скоростных ограничений на участках дорожных работ. Нововведение, по мнению специалистов, должно повысить дисциплину водителей и снизить аварийность.