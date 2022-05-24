    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, сев

    760мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Камеры на КАД научили следить за соблюдением изменяемого скоростного режима

    3173
    2 комментария

    На кольцевой автодороге Петербурга внедрили новую технологию контроля скорости. Теперь камеры могут следить за соблюдением автоматически меняющихся ограничений с электронных табло.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Средства фотовидеофиксации на КАД теперь контролируют и нарушения скоростного режима, указанного на знаках переменной информации, сообщает 24 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Разрешенную скорость на табло автоматизированная система управления меняет в режиме онлайн в случае ДТП или других нештатных ситуаций и при непогоде, например в снегопад. Теперь, если на табло «горит» 110 км/ч, камеры будут фиксировать нарушение со 131 км/ч, если 90 км/ч — со 111 км/ч и так далее.

    Ранее на КАД комплексы фиксировали только превышение установленной ПДД разрешенной скорости в 110 км/ч или нарушение скоростных ограничений на участках дорожных работ. Нововведение, по мнению специалистов, должно повысить дисциплину водителей и снизить аварийность.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    274858356
    И как теперь программы в телефоне будут предупреждать о превышении (Стрелка, ЯН, Ситигид...)?
    Гриб
    Подозреваю, что когда увидишь цифры на табло будет уже поздно:(
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close