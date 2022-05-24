Пожарные работают у культурного центра МВД на Харьковской

Скопление пожарной техники заметили у структурного подразделения ГУ МВД по Петербургу и области в Центральном районе Петербурга 24 мая. Поводов для волнений нет.
Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислали 24 мая. Около одиннадцати часов утра расчёты съезжались на Харьковскую улицу к дому 9, где расположен культурный центр Главного управления МВД по региону.
Читательница «Фонтанки» Дарья
Пять пожарных автомобилей насчитали на Харьковской, ещё один расчёт заехал во двор. Там же работали спасатели, к окну тянулась лестница. Как рассказала читательница, несмотря на обилие людей в форме, в целом всё выглядело спокойно, разве что из окна шёл лёгкий дымок.
В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что огня в центре нет. На Харьковской проходят учения.