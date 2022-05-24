Водитель каршеринга не заметил мотоциклиста при повороте на Арсенальной

Два ДТП с каршерингами мешали движению в разных районах Петербурга утром 24 мая. В Калининском один поймал мотоцикл, а в Мурино компания сообразивших на троих заняла дорогу с ночи.
На Арсенальной улице, у дома 27, столкнулись каршеринговый Renault Kaptur и мотоцикл Honda, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Ванёк. По его словам, водитель автомобиля «под сильными воздействиями солнца не заметил малютку мотоциклиста» и подрезал его, поворачивая в троллейбусный парк.
Байкер серьезных травм не получил — «жив, встал, ходит», добавляет очевидец.
Еще одна авария с участием каршеринга произошла в районе Мурино, пишет Ярослав. Столкнулись три легковые машины и заняли две полосы дороги, перекрыв движение в одну сторону. Причем, по словам участника группы Александра, случилось это еще до половины третьего часа ночи, но движению авария мешала даже утром.