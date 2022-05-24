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    Не помогли ни «корочка», ни рация. В Петербурге задержали пьяного водителя, выдававшего себя за сотрудника ФСКН

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    3 комментария

    Нетрезвая поездка на автомобиле в Калининском районе завершилась для петербуржца в отделе полиции.

    Как передаёт «Дорожный инспектор» 24 мая, инспекторы ДПС остановили Skoda на Гражданском проспекте, 66, в третьем часу ночи. Вместо документов 29-летний водитель с явными признаками употребления «запрещёнки» показал правоохранителям поддельное удостоверение старшего лейтенанта ФСКН РФ (уже не существующей структуры). Произвести нужное впечатление не удалось, и мужчину проводили до патрульного автомобиля.

    «Оказалось, что ранее он был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в наркотическом опьянении, но водительское не сдал в ГАИ. Из интересного: в салоне авто находилась рация, настроенная на частоты ГАИ», — говорится в сообщении.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в отношении мужчины составлен административный протокол по 12.7.2 статье КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»). В ближайшее время водителя доставят в суд для решения об административном аресте. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 264.1 статье УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

    Машину петербуржца изъяли и отвезли на штрафстоянку.

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    Комментарии (3)

    274568952
    сколько лет интересно этот обдолбанный клоун до этого по городу катался безнаказанно?
    07A
    Заработался, не до всех сотрудников ФСКН довели приказ об расформировании. А за зарплатой он и раньше не заходил.
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