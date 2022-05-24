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    В аэропорту Сочи птиц отпугивают ненастоящим крокодилом и пернатыми

    1885
    3 комментария

    Изящный выход для обеспечения безопасности полетов придумали сотрудники аэропорта в Сочи. Как сообщает пресс-служба аэропорта 24 мая, муляжи крокодила и чучела птиц установлены на территории накопительного водоема.

    Чучела используются для отпугивания птиц, в том числе водоплавающих. Чтобы отогнать потенциально опасных пернатых, аэропортовые службы используют звуки и визуальные эффекты. Среди которых не только муляжи и чучела, но и шары.

    Ноу-хау уже стало причиной обсуждения в соцсетях. Пользователи делятся впечатлениями от наблюдения в аэропорту Сочи крокодила, птиц и разноцветных шаров.

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    Комментарии (3)

    фру
    а че не сорматом?
    07A
    В Сочи могли бы и настоящими крокодилами отпугивать!
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