В аэропорту Сочи птиц отпугивают ненастоящим крокодилом и пернатыми

Изящный выход для обеспечения безопасности полетов придумали сотрудники аэропорта в Сочи. Как сообщает пресс-служба аэропорта 24 мая, муляжи крокодила и чучела птиц установлены на территории накопительного водоема.
Чучела используются для отпугивания птиц, в том числе водоплавающих. Чтобы отогнать потенциально опасных пернатых, аэропортовые службы используют звуки и визуальные эффекты. Среди которых не только муляжи и чучела, но и шары.
Ноу-хау уже стало причиной обсуждения в соцсетях. Пользователи делятся впечатлениями от наблюдения в аэропорту Сочи крокодила, птиц и разноцветных шаров.