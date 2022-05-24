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    На дороги Петербурга пришло лето

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    1 комментарий

    Аномально низкая загруженность дорог в Петербурге наблюдается второй день подряд.

    Утром 24 мая, как и вчера утром, максимальная загруженность дорог составила 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток шести. Вскоре после 9 часов показатель опустился до 4 баллов.

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    Самими загруженными магистралями утром стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (7 баллов), Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе в центр (7 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (7 баллов). Три крупнейшие пробки наблюдались на следующих участках:

    • 9:03, внутренняя сторона КАД и вантовый мост от реки Оккервиль до проспекта Обуховской Обороны, 8,8 км;
    • 9:25, Приморское шоссе от просеки водозабора до 1-го Лахтинского моста, 4,2 км;
    • 9:58, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Володарского моста, 4,2 км.

    Вчера днём в городе было в среднем 3 балла, а вечерний максимум составил 6 баллов против обычных 7–8.

    Обычно в летний сезон пробок в Петербурге становится меньше: заканчивается обучение в школах и других учебных заведениях, начинается сезон отпусков, люди разъезжаются на дачи.

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    Комментарии (1)

    Марти МакФлай
    Наконец-то.Начинается сезон отпусков, закончились школьные и внешкольные занятия, студенты вышли на сессию,автопенсионеры причалили на дачах.
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