На дороги Петербурга пришло лето

Аномально низкая загруженность дорог в Петербурге наблюдается второй день подряд.
Утром 24 мая, как и вчера утром, максимальная загруженность дорог составила 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток шести. Вскоре после 9 часов показатель опустился до 4 баллов.
Самими загруженными магистралями утром стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (7 баллов), Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе в центр (7 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (7 баллов). Три крупнейшие пробки наблюдались на следующих участках:
- 9:03, внутренняя сторона КАД и вантовый мост от реки Оккервиль до проспекта Обуховской Обороны, 8,8 км;
- 9:25, Приморское шоссе от просеки водозабора до 1-го Лахтинского моста, 4,2 км;
- 9:58, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Володарского моста, 4,2 км.
Вчера днём в городе было в среднем 3 балла, а вечерний максимум составил 6 баллов против обычных 7–8.
Обычно в летний сезон пробок в Петербурге становится меньше: заканчивается обучение в школах и других учебных заведениях, начинается сезон отпусков, люди разъезжаются на дачи.