Доллар упал до 5-летнего минимума

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 24 мая опустился ниже 57 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года, передаёт ТАСС.
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Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 24 мая опустился ниже 57 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года, передаёт ТАСС.
Индекс Мосбиржи снижается на
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