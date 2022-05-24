    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-в

    760мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Доллар упал до 5-летнего минимума

    3071
    23 комментария

    Курс доллара на Московской бирже в начале торгов 24 мая опустился ниже 57 рублей. Это произошло впервые с марта 2018 года, передаёт ТАСС.

    Индекс Мосбиржи снижается на 0,08 %, индекс РТС — на 0,12 %.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (23)

    Диванный Эксперт
    А все импортное когда дешеветь начнёт? А отечественное?
    Диванный Эксперт
    Почему все не дешевеет?
    274621269
    "опустился ниже 57 рублей" Уря-я-а!... А где прикупить-то можно по такому сладкому курсу?!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close