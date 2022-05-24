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    В Петербурге погода не может определиться. Половину недели — тепло и солнце, а затем дождь с облаками

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    В первую половину недели Петербург порадует солнечная и сухая погода, а во вторую — всё испортится. О прогнозе погоды на ближайшие дни рассказал синоптик Александр Колесов во вторник, 24 мая.

    В среду температура воздуха будет стремиться к 20 градусам тепла, но может их не достигнуть. Однако погода будет сухая и солнечная. Во второй половине недели над городом окажется циклон, который облаками и дождем понизит температуру ниже 15 градусов тепла.

    Циклон повлияет на выходные. Температура воздуха будет соответствовать привычным для нынешней весны +12..+14 градусам.

    Потепление начнется на следующей неделе.

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