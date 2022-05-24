    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-в

    760мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    На Петроградской стороне нашли мертвого подростка. На причину намекнул брат

    6609
    2 комментария

    Тело 15-летнего юноши нашли в коммунальной квартире на Большой Пушкарской в Петербурге. О случившемся в экстренные службы сообщил старший брат. Также он добавил, что причиной гибели могла стать передозировка наркотиками. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 мая.

    Сообщение о смерти подростка поступило в службу 112 накануне днем. Следственно-оперативная группа установила, что семья из матери и двух сыновей проживала в двух комнатах коммунальной квартиры. Женщина рассказала, что в понедельник днем, когда она находилась на суточном дежурстве, ей позвонила соседка и сообщила, что сын умер. Скорая и полиция же прибыли по звонку старшего сына.

    Установлено, что погибший ранее был замечен в употреблении психотропов, отказывался ходить в школу, из-за чего мать забрала его с собой в Геленджик, где они жили с января по май. Женщина с сыном состоят на учете в ОДН. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Новости компаний

    close