На Петроградской стороне нашли мертвого подростка. На причину намекнул брат

Тело 15-летнего юноши нашли в коммунальной квартире на Большой Пушкарской в Петербурге. О случившемся в экстренные службы сообщил старший брат. Также он добавил, что причиной гибели могла стать передозировка наркотиками. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 мая.



Сообщение о смерти подростка поступило в службу 112 накануне днем. Следственно-оперативная группа установила, что семья из матери и двух сыновей проживала в двух комнатах коммунальной квартиры. Женщина рассказала, что в понедельник днем, когда она находилась на суточном дежурстве, ей позвонила соседка и сообщила, что сын умер. Скорая и полиция же прибыли по звонку старшего сына.

