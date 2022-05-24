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    Экс-глава Приморья купил крупнейшую буксирную компанию Финского залива

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    8 комментариев

    Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин и его бывшие вице-губернаторы Владимир Балан и Сергей Передрий стали владельцами ООО «Балтийское морское буксирное агентство» (БМБА). Об этом 24 мая сообщает издание Konkurent.ru.

    Дарькин, Балан и Передрий поровну разделили уставной капитал, который составляет 166,02 млн рублей. Сделка была совершена в начале мая.

    Ранее владельцем БМБА был закрытый паевой инвестиционный фонд «Рубеж» под управлением УК «Свиньин и партнеры» бизнесмена из Петербурга Владимира Свиньина (соучредитель «Охта Групп»).

    ООО «Балтийское морское буксирное агентство» — крупнейшая буксирная компания в акватории Финского залива, обслуживающая 85 % судов, заходящих в порт Усть-Луга. Выручка БМБА в прошлом году — 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 280 млн рублей.

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    Комментарии (8)

    Диванный Эксперт
    Раз страной правят такие талантливые люди, почему толком ничего отремонтируют хотя бы.
    252674901
    Недоброжелатели, любите ли вы так Путина, как Дарькин?
    Local
    Разбил копилку,
    Купил лесопилку.
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