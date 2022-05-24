Экс-глава Приморья купил крупнейшую буксирную компанию Финского залива

Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин и его бывшие вице-губернаторы Владимир Балан и Сергей Передрий стали владельцами ООО «Балтийское морское буксирное агентство» (БМБА). Об этом 24 мая сообщает издание Konkurent.ru.
Дарькин, Балан и Передрий поровну разделили уставной капитал, который составляет 166,02 млн рублей. Сделка была совершена в начале мая.
Ранее владельцем БМБА был закрытый паевой инвестиционный фонд «Рубеж» под управлением УК «Свиньин и партнеры» бизнесмена из Петербурга Владимира Свиньина (соучредитель «Охта Групп»).