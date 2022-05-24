Ну что же ты, студент? В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

Накануне в дежурную часть поступило заявление от пожилой жительницы улицы Генерала Симоняка. Она рассказала, что в субботу утром ей позвонила неизвестная женщина и представилась невесткой. Женщина взволнованным голосом пояснила, что сын пенсионерки попал в ДТП. Чтобы прекратить уголовное дело, нужно срочно заплатить деньги.

В пять вечера встревоженная мать передала курьеру 200 тысяч рублей. Лишь спустя два дня она поняла, что ее обманули.

В понедельник днем на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, а спустя три часа на проспекте Энтузиастов задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний третьекурсник. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант помещен в ИВС. Устанавливаются соучастники преступления.