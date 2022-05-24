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    Ну что же ты, студент? В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали подозреваемого в мошенничестве. Жертвой стала доверчивая 88-летняя пенсионерка. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая.

    Накануне в дежурную часть поступило заявление от пожилой жительницы улицы Генерала Симоняка. Она рассказала, что в субботу утром ей позвонила неизвестная женщина и представилась невесткой. Женщина взволнованным голосом пояснила, что сын пенсионерки попал в ДТП. Чтобы прекратить уголовное дело, нужно срочно заплатить деньги.

    В пять вечера встревоженная мать передала курьеру 200 тысяч рублей. Лишь спустя два дня она поняла, что ее обманули.

    В понедельник днем на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, а спустя три часа на проспекте Энтузиастов задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний третьекурсник. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант помещен в ИВС. Устанавливаются соучастники преступления.

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