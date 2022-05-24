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    Над Петербургом — война антициклона, идущего с запада, и циклона с востока

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    В Петербурге теплеет, в среду ожидается даже плюс 20. Успейте погреться, потому что четверг может пройти дождь.

    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 мая в городе будет без осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 15–17 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

    «Сегодня погода будет формироваться в противоборстве погожего и довольно тёплого антициклона с запада и облачного и холодного циклонического вихря с востока. В такой ситуации в Северной столице при переменной облачности обойдётся без дождей и воздушные массы смогут неплохо прогреться, а вот на востоке области облаков будет больше, пройдут небольшие осадки и заметно холодней», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 6 до 19 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 24 мая выдалось в 1974 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».

    В среду, 25 мая, по данным СЗ УГМС, ожидается 18–20 градусов. А в четверг чуть прохладнее, 15–17, и местами кратковременный дождь.

    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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