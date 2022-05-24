Над Петербургом — война антициклона, идущего с запада, и циклона с востока

В Петербурге теплеет, в среду ожидается даже плюс 20. Успейте погреться, потому что четверг может пройти дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 мая в городе будет без осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 15–17 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.



«Сегодня погода будет формироваться в противоборстве погожего и довольно тёплого антициклона с запада и облачного и холодного циклонического вихря с востока. В такой ситуации в Северной столице при переменной облачности обойдётся без дождей и воздушные массы смогут неплохо прогреться, а вот на востоке области облаков будет больше, пройдут небольшие осадки и заметно холодней», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

