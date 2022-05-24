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    Гибель учащегося на Ленинском проспекте в Петербурге стала уголовным делом о разбитом сердце

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    2 комментария

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела учащегося в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 мая.

    Тело погибшего нашли накануне под окнами дома 45 по Ленинскому проспекту. На нем была домашняя одежда. Следственно-оперативная группа установила, что ребенку было 16 лет, он учился в колледже. Семья у подростка была хорошая: отец и мать работают начальниками в организациях. По месту учебы юношу охарактеризовали как добросовестного и позитивного мальчика с хорошей успеваемостью. Погибший играл в волейбол, играл на гитаре. Одним словом, вёл интересную жизнь.

    Следователям удалось выяснить, что незадолго до трагедии сверстница не ответила взаимностью на его чувства.

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    Комментарии (2)

    VKuser449996532
    В 16 лет, из-за неразделённой любви? Ужас...
    фру
    Позитивный? Точно?
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