Гибель учащегося на Ленинском проспекте в Петербурге стала уголовным делом о разбитом сердце

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела учащегося в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 мая.
Тело погибшего нашли накануне под окнами дома 45 по Ленинскому проспекту. На нем была домашняя одежда. Следственно-оперативная группа установила, что ребенку было 16 лет, он учился в колледже. Семья у подростка была хорошая: отец и мать работают начальниками в организациях. По месту учебы юношу охарактеризовали как добросовестного и позитивного мальчика с хорошей успеваемостью. Погибший играл в волейбол, играл на гитаре. Одним словом, вёл интересную жизнь.
Следователям удалось выяснить, что незадолго до трагедии сверстница не ответила взаимностью на его чувства.