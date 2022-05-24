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    Минобрнауки хочет унифицировать изучение истории России в вузах

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    Министерство науки и высшего образования России собирается ввести общий для вузов формат и объем преподавания дисциплины «История России». Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Для этого будут внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.

    «Образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины (модуля) «История России» в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа). История будет изучаться в течение года. При этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80 %, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40 % объема, отводимого на реализацию этой дисциплины (модуля). Таким образом, требования, установленные проектом приказа, позволят закрепить наименование и объем дисциплины «История России», — отмечается в сообщении.

    Сейчас дисциплина «История» является обязательной, но требования к объёму и формату не установлены. Многие вузы определяют это сами, и к тому же порой большую часть времени отдают на самостоятельную работу студентов.

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