Минобрнауки хочет унифицировать изучение истории России в вузах

Министерство науки и высшего образования России собирается ввести общий для вузов формат и объем преподавания дисциплины «История России». Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Для этого будут внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.
«Образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины (модуля) «История России» в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа). История будет изучаться в течение года. При этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее
Сейчас дисциплина «История» является обязательной, но требования к объёму и формату не установлены. Многие вузы определяют это сами, и к тому же порой большую часть времени отдают на самостоятельную работу студентов.