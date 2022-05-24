Кто получит больше денег? Разбираемся, на что повлияет повышение МРОТ и прожиточного минимума

Многие детские пособия завязаны сразу на два прожиточных минимума: общий и детский Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





В ближайшее время в России должны поднять МРОТ и прожиточный минимум. Внеплановую индексацию Владимир Путин анонсировал еще в марте, когда говорил о мерах поддержки во время кризиса на фоне спецоперации российских военных на Украине, однако окончательная сумма индексации до сих пор неизвестна. Ожидается, что решение будет принято 25 мая. А пока мы решили напомнить вам о том, на что вообще влияют МРОТ и ПМ и какие выплаты вырастут в связи с их индексацией.



Сейчас МРОТ, прожиточный минимум и основные выплаты, с ними связанные, выглядят так Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Прожиточный минимум

Тут всё непросто: есть прожиточный минимум на душу населения — грубо говоря, общий. А еще есть ПМ по группам населения: детский, пенсионный и для трудоспособного населения. Все они отличаются. Мало того, что суммы разные для разных групп населения, они еще и меняются в зависимости от региона. К примеру, в Адыгее прожиточный минимум на душу населения составит 10 882 рубля, а в Москве — 18 714 рублей. Общероссийский прожиточный минимум на душу населения в 2022 году — 12 654 рубля.



Прожиточный минимум с недавних пор формируют по новым правилам. До 2020 года прожиточный минимум формировали на основании стоимости продуктовой корзины, которая включала минимальные наборы продуктов, необходимых товаров и услуг и обязательных платежей. Сейчас ПМ зависит от медианного среднедушевого дохода населения. Медианный доход — это середина, половина населения имеет доходы выше этой суммы, половина — ниже. В доход считается не только зарплата, но и все пенсии, пособия и иные выплаты, которые человек получает. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Будут ли для внеочередного повышения прожиточного минимума использовать эту схему, проиндексируют на размер инфляции или ниже, пока неизвестно.



Прожиточный минимум трудоспособного населения

Сегодня он составляет 13 793 рубля. Основное его назначение — контроль за МРОТ. По закону, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже, чем ПМ трудоспособного населения.



МРОТ

Минимальный размер оплаты труда меняется каждый год. Прежде он зависел только от прожиточного минимума, но теперь МРОТ завязан на такой показатель, как «медианная заработная плата», которую устанавливает Росстат. Эта сумма похожа на показатель «медианный доход» (на который ориентируются при определении суммы прожиточного минимума), но немного отличается: для расчетов берутся только зарплаты — без пособий, пенсий, стипендий и прочего. Росстат определяет сумму, которая также находится посередине: половина населения зарабатывает больше, половина — меньше. МРОТ не равен этой сумме — он составляет 42% от нее. В 2022 году его планировали установить на уровне 13 617 , но ко второму чтению закона о бюджете президент внес поправки — подняли до 13 890 рублей.



МРОТ используется для индексации минимальных зарплат (работодатель не имеет права платить меньше этой суммы сотруднику на полной ставке). Кроме того, на основе МРОТ рассчитывают суммы некоторых пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ (например, работал не на полную ставку). Это касается больничных, пособия по беременности и родам и пособия по безработице.

Пособие по безработице

Пособие хоть и завязано на минимальный размер оплаты труда, но не равно ему. Точнее равно, но прошлогоднему — в прошлом году МРОТ был 12 792 рубля, соответственно, сейчас это сумма пособия. Впрочем, максимальная — на нее можно рассчитывать, если человек встал на учет на бирже труда сразу после увольнения. В первые три месяца безработному платят 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не больше этой суммы. Если человек не работал официально никогда или меньше полугода за последние 12 месяцев, ему назначают пособие в минимальном размере, оно сохранится в том же размере, что и в 2021 году — 1500 рублей. Мы также рассказывали о том, какие дополнительные гарантии и выплаты положены сотрудникам, которых увольняют по сокращению — почитайте о них в этом материале.



Детский прожиточный минимум

Он меньше, чем у взрослых — средний по России 12 274 рубля, в регионах может отличаться. Детский прожиточный минимум определяет размер пособий на ребенка. Например, пособие на ребенка до трех лет равно одному детскому ПМ, а пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 16 дифференцированы. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, то есть в следующем году в среднем по стране это 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума ( 12 274 рубля в среднем по стране). Также 50% детского ПМ платят нуждающимся одиноким родителям.

Прожиточный минимум пенсионера У пенсионеров прожиточный минимум самый маленький: сейчас это только 10 882 рубля в среднем по стране. Но меньше этой суммы пенсионер получать не должен. Фиксированная пенсионная выплата сейчас составляет 6564 рубля 31 копейку, но к ней прибавляется оплата за пенсионные баллы и дополнительные выплаты (подробнее о том, как посчитать свою пенсию, мы рассказывали в этом материале). Если со всеми выплатами и компенсациями доходы пенсионера не дотягивают до прожиточного минимума, государство доплачивает, каким бы ни был стаж. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше.



Некоторые пенсионеры смогут увеличить свои пенсии и без обещанной президентом индексации. Почитайте, кто может рассчитывать на рост пенсий уже в июне.