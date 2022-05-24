Кто получит больше денег? Разбираемся, на что повлияет повышение МРОТ и прожиточного минимума

В ближайшее время в России должны поднять МРОТ и прожиточный минимум. Внеплановую индексацию Владимир Путин анонсировал еще в марте, когда говорил о мерах поддержки во время кризиса на фоне спецоперации российских военных на Украине, однако окончательная сумма индексации до сих пор неизвестна. Ожидается, что решение будет принято 25 мая. А пока мы решили напомнить вам о том, на что вообще влияют МРОТ и ПМ и какие выплаты вырастут в связи с их индексацией.
Прожиточный минимум
Тут всё непросто: есть прожиточный минимум на душу населения — грубо говоря, общий. А еще есть ПМ по группам населения: детский, пенсионный и для трудоспособного населения. Все они отличаются. Мало того, что суммы разные для разных групп населения, они еще и меняются в зависимости от региона. К примеру, в Адыгее прожиточный минимум на душу населения составит
Прожиточный минимум с недавних пор формируют по новым правилам. До 2020 года прожиточный минимум формировали на основании стоимости продуктовой корзины, которая включала минимальные наборы продуктов, необходимых товаров и услуг и обязательных платежей. Сейчас ПМ зависит от медианного среднедушевого дохода населения. Медианный доход — это середина, половина населения имеет доходы выше этой суммы, половина — ниже. В доход считается не только зарплата, но и все пенсии, пособия и иные выплаты, которые человек получает. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Будут ли для внеочередного повышения прожиточного минимума использовать эту схему, проиндексируют на размер инфляции или ниже, пока неизвестно.
Вместе с прожиточным минимумом вырастет уровень доходов для определения критерия нуждаемости. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, пособие семьям с детьми от 8 до 16 лет — если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Как правильно посчитать среднедушевой доход своей семьи, мы разбирались в этом материале.
Для назначения некоторых пособий помимо ПМ сейчас используется также комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода — тоже недавние нововведения.
Прожиточный минимум трудоспособного населения
Сегодня он составляет
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда меняется каждый год. Прежде он зависел только от прожиточного минимума, но теперь МРОТ завязан на такой показатель, как «медианная заработная плата», которую устанавливает Росстат. Эта сумма похожа на показатель «медианный доход» (на который ориентируются при определении суммы прожиточного минимума), но немного отличается: для расчетов берутся только зарплаты — без пособий, пенсий, стипендий и прочего. Росстат определяет сумму, которая также находится посередине: половина населения зарабатывает больше, половина — меньше. МРОТ не равен этой сумме — он составляет 42% от нее. В 2022 году его планировали установить на уровне
МРОТ используется для индексации минимальных зарплат (работодатель не имеет права платить меньше этой суммы сотруднику на полной ставке). Кроме того, на основе МРОТ рассчитывают суммы некоторых пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ (например, работал не на полную ставку). Это касается больничных, пособия по беременности и родам и пособия по безработице.
Пособие по безработице
Пособие хоть и завязано на минимальный размер оплаты труда, но не равно ему. Точнее равно, но прошлогоднему — в прошлом году МРОТ был
Детский прожиточный минимум
Он меньше, чем у взрослых — средний по России
Прожиточный минимум пенсионера
У пенсионеров прожиточный минимум самый маленький: сейчас это только
Некоторые пенсионеры смогут увеличить свои пенсии и без обещанной президентом индексации. Почитайте, кто может рассчитывать на рост пенсий уже в июне.