Поезд на Урале уничтожил ВАЗ. Молодой водитель, получивший права в прошлом году и уже лишённый их, просто отвлёкся

Электровоз на Урале раздавил легковой автомобиль. Водитель спасся.
Как сообщает 24 мая Е1.RU со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области, минувшим вечером на 379-м километре перегона Монзино — Анатольская, под Нижним Тагилом, водитель «Жигулей» ехал вдоль железнодорожных путей. В какой-то момент он отвлёкся и случайно выехал на пути. Машина застряла как раз перед приближающимся товарным поездом. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но безуспешно, и поезд смял ВАЗ.
25-летний водитель (он же автовладелец) увидел поезд на подъезде и успел выскочить. Люди не пострадали.
Мужчина получил водительские права меньше года назад, и его уже успели их лишить на полтора года. Но он всё равно сел за руль. Сотрудники полиции задержали его и доставили в ОВД. На него составлен протокол по статье 12.7, часть 2, КоАП РФ за управление автомобилем без прав. За это ему грозит штраф в