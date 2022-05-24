    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    760мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Поезд на Урале уничтожил ВАЗ. Молодой водитель, получивший права в прошлом году и уже лишённый их, просто отвлёкся

    1920
    4 комментария

    Электровоз на Урале раздавил легковой автомобиль. Водитель спасся.

    Как сообщает 24 мая Е1.RU со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области, минувшим вечером на 379-м километре перегона Монзино — Анатольская, под Нижним Тагилом, водитель «Жигулей» ехал вдоль железнодорожных путей. В какой-то момент он отвлёкся и случайно выехал на пути. Машина застряла как раз перед приближающимся товарным поездом. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но безуспешно, и поезд смял ВАЗ.

    ПоделитьсяПоделиться

    25-летний водитель (он же автовладелец) увидел поезд на подъезде и успел выскочить. Люди не пострадали.

    Мужчина получил водительские права меньше года назад, и его уже успели их лишить на полтора года. Но он всё равно сел за руль. Сотрудники полиции задержали его и доставили в ОВД. На него составлен протокол по статье 12.7, часть 2, КоАП РФ за управление автомобилем без прав. За это ему грозит штраф в 30 000 рублей, или административный арест до 15 суток, или обязательные работы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    VKuser97497773
    В который уже раз Автомобилист с разгромным счётом проиграл Локомотиву.
    Alex000
    Одним куском хлама меньше. Поезд-то не пострадал?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close