Ночью квартиру на Братьев Радченко тушили 15 пожарных, есть погибший

В Колпинском районе Петербурга ночью при пожаре погиб мужчина. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС.
Горела однокомнатная квартира. Пожарных на улицу Братьев Радченко, 29, вызвали в полчетвертого ночи, ликвидировать огонь удалось через час. В тушении пожара участвовали 15 пожарных.
«В однокомнатной квартире в комнате обгорела обстановка на площади 10 кв. метров, в коридоре обгорела обшивка стены на площади 6 кв. метров», — рассказали в ведомстве.
В результате пожара погиб мужчина. Выясняются все обстоятельства произошедшего.