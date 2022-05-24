    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    760мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Ночью квартиру на Братьев Радченко тушили 15 пожарных, есть погибший

    2008
    обсудить

    В Колпинском районе Петербурга ночью при пожаре погиб мужчина. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МЧС.

    Горела однокомнатная квартира. Пожарных на улицу Братьев Радченко, 29, вызвали в полчетвертого ночи, ликвидировать огонь удалось через час. В тушении пожара участвовали 15 пожарных.

    «В однокомнатной квартире в комнате обгорела обстановка на площади 10 кв. метров, в коридоре обгорела обшивка стены на площади 6 кв. метров», — рассказали в ведомстве.

    В результате пожара погиб мужчина. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close